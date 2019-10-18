Пограничники задержали разыскиваемых преступников

На служебной территории пограничной заставы близ села Бала-Бахманлы Физулинского района задержан нарушитель госграницы житель Джабраильского района Гулузаде Мушфиг Мехман оглу, 1990 г.р., следовавший из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, в ходе предварительного разбирательства выяснилось, что нарушитель границы в 2017 году официально покинул страну и отбыл в Иран, в его отношении велось уголовное дело, и с того же года он разыскивался правоохранительными органами Азербайджана.

Также на служебной территории погранзаставы близ села Ялама Хачмазского района был задержан нарушитель госграницы житель Баку Байрамов Кямран Видади оглу, 1993 г.р., следовавший из России в Азербайджан. В ходе разбирательства выяснилось, что в отношении нарушителя велось уголовное дело и с 2012 года он разыскивался правоохранительными органами Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.