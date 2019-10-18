Начальник Генштаба: Пакистан неизменно поддерживает Азербайджан

Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистанской армии генералом армии Зубаиром Махмудом Хайятом. Как сообщили Report в посольстве, на встрече была выражена удовлетворенность сотрудничеством вооруженных сил Азербайджана и Пакистана в военной и военно-технической сферах, взаимным участием высокопоставленных делегаций в знаменательные дни.

В то же время были обсуждены усилия Пакистана и Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе, захватническая политика Армении против Азербайджана, регулярные провокации захватнической страны, необходимость решения нагорно-карабахского и кашмирского вопросов на основе принятых ООН резолюций. Стороны обменялись мнениями о продолжении обмена опытом, совместных учениях, организации взаимных визитов.

Зубаир Махмуд Хайят отметил, что отношения между двумя странами приняли образцовый характер, Пакистан придает особое значение связям с Азербайджаном, в нагорно-карабахском вопросе Пакистан неизменно поддерживает Азербайджан.