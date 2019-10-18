У пациентки, обратившейся с тупыми болями в почках в Республиканский лечебно-диагностический центр (РЛДЦ) в результате обследования была обнаружена локальная инвазивная опухоль правой почки, проросшая в близлежащие органы - к печени, магистральным сосудам, нижней полой вене и аорте, а снизу - к правой подвздошной артерии.

Гигантская опухоль давящая на близлежащие органы и сосуды, была опасна для жизни.

В отделении "Почечные болезни и трансплантология" под руководством заведующего отделением, известного хирурга - специалиста в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана после тщательного всестороннего обследования больной опытными специалистами было принято решение о рискованной, сложной операции.

Операция была успешно выполнена. "Наша пациентка и раннее обследовалась в соседних государствах, но несмотря на то, что были показания к операции, нигде не хотели брать на себя ответственность. Больная обратилась к нам находясь в тяжёлом состоянии. К счастью, у нее не было отдаленных метастазов. С учетом возраста пациентки, применив мультидисциплинарный подход и четко оценив степень риска операции, после определённой подготовки мы решились на радикальную нефроэктомию с удалением всех близлежащих тканей и лимфатических узлов. Органы, находящиеся под угрозой, были спасены.

Через несколько дней пациентку выписали домой в хорошем состоянии. Наш Центр специализируется и на таких сложных, радикальных операциях. Благодаря труду опытных врачей, у нас успешно лечатся все урологические заболевания", - отметил заведующий отделением, хирург-уролог, трансплантолог доктор философии по медицине Рашад Шолан.