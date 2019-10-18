Сирийские армяне отказались уезжать в Карабах и остались в разрушенном Алеппо

В студии программы «На самом деле» агентства News Front Мелконян провел параллели между Нагорным Карабахом и Донбассом, отметив, что уровень жизни в т.н. «НКР» довольно высокий.

Армянский политолог Аркадий Мелконян после визита в оккупированный Нагорный Карабах выступил с громким заявлением о жизни в сепаратистском образовании.

Однако, несмотря на заявления о «сказочной жизни» на оккупированных территориях, которые регулярно озвучиваются армянской стороной, Нагорный Карабах и прилегающие к нему оккупированные районы продолжают оставаться необжитыми.

Власти Армении на протяжении долгих лет предпринимают усилия по заселению этих территорий, инициируя различные социальные программы. Но жить в Карабахе армяне отказываются. В 2014-2015 гг., когда часть Сирии была оккупирована террористами «Исламского государства», правительство Армении предприняло попытки поселить армянских беженцев из Сирии в Карабахе. Несколько сот сирийских армян приехали в Карабах, пытаясь построить новую жизнь.

Но время показало, что даже в охваченной войной Сирии жить куда лучше, чем в «мирном» Нагорном Карабахе.

С началом военной кампании турецкой армии в Сирии власти Армении решили переселить часть сирийских армян и в Армению, но с тем, чтобы в дальнейшем они обосновались в Нагорном Карабхе.

По информации армянской газеты «Жаманак», в находящемся под контролем курдов районе Камышлы в настоящее время, по разным оценкам, продолжают оставаться 3800-4000 армян, которые отказываются переезжать в Алеппо.

По данным газеты, им предложили переселиться в Армению, однако они отказались и от этого предложения, заявив, что они в курсе, что условия жизни в Армении не лучше, чем в охваченной войной Сирии.

«Кварталы, где живут армяне, пока не подвергаются обстрелу, хотя звуки бомбардировок здесь хорошо слышны», - отмечает издание.