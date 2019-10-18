Турция обвинила курдов в нарушении перемирия

Турция обвинила курдов в нарушении договоренности по перемирию в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, где ранее Анкара начала операцию «Источник мира». Об этом говорится в сообщении Минобороны республики в Twitter.

Турецкое ведомство при этом отметило, что его военнослужащие полностью соблюдают достигнутые соглашения.

«Члены террористических группировок Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов за последние 36 часов совершили 14 атак», — утверждается в сообщении.