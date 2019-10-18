В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах, связанных с развитием адвокатской деятельности в Азербайджанской Республике», Коллегии адвокатов страны было рекомендовано предоставлять бесплатные юридические услуги малоимущим гражданам, нуждающимся в юридических консультациях.

Как сообщили haqqin.az в Коллегии адвокатов, 19 октября была оказана бесплатная юридическая помощь жителям Сабирабада и прилегающих районов.

Адвокаты из компании Femida и адвокатского бюро №26 оказали различное юридическое содействие 70 гражданам, ознакомились с их проблемами и при необходимости помогли составить обращения в государственные и негосударственные структуры.

Коллегия адвокатов планирует проводить подобные акции и в других районах страны.