Белорусскую ОПГ ликвидировали в Германии

В Германии поймали организованную преступную группу (ОПГ) из Белоруссии и ликвидировали ее. Об этом говорится на сайте Европола.

Согласно предоставленным данным, в операции участвовали сотрудники правоохранительных органов из Германии, Франции, Чехии и Европола. Они обнаружили белорусскую группировку, которая занималась грабежом грузовых машин и товаров.

По некоторым сведениям, в белорусской ОПГ числились не менее шести человек. Банда орудовала в Германии и Франции. Ее подозревают в совершении 60 преступлений. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около €500 тыс.

В Европоле добавили, что сначала был пойман главарь ОПГ и три участника с поличным в Германии. Затем правоохранительные органы обнаружили еще и грузовик с украденными телевизорами.