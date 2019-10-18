Грузия обвинила Россию в провокации

Министерство иностранных дел Грузии считает, что возобновившиеся работы по возведению заграждений на границе с Южной Осетией являются целенаправленной провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, грузинское ведомство назвало происходящее «попыткой искусственно создать напряжение», а целью работ — «дестабилизацией ситуации в стране».

МИД Грузии призвал Россию «немедленно прекратить деструктивные действия, обеспечить свободное передвижение местного населения и выполнить взятые международные обязательства, включая по подписанному при посредничестве Евросоюза соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года».