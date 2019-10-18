В Баку изменили несколько автобусных маршрутов из-за митинга
Несмотря на то, что Исполнительная власть города Баку дала соответствующий ответ на обращение структуры, именующей себя Национальным советом демократических сил, о проведении 19 октября в 15.00 митинга, организаторы акции известили в соцсетях, что в указанное время проведут в недозволенном месте, перед станцией метро "28 Мая", несанкционированный митинг. Об этом haqqin.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
В информации БТА говорится, что для обеспечения беспрерывности, комфорта и безопасности пассажироперевозок на время попытки незаконной акции внесены временные изменения в схему движения автобусов по 14 регулярным маршрутным линиям.
Согласно изменению, движение автобусов, входящих в Центр транспортного обмена "28 Мая", организовано с проспекта Азадлыг на улицу С.Аскеровой, с ул.Ш.Бадалбейли на проспект Бюльбюля, с ул.Пушкина на ул. 28 Мая и обратно со станции метро "Хатаи".
Отметим, что в Центре транспортного обмена "28 Мая" по 14 регулярным маршрутным линиям курсируют 220 автобусов. Центром, куда за час въезжают и выезжают 128 автобусов, пользуются ежедневно 200000 человек.
«Любые массовые беспорядки, направленные на нарушение общественного порядка, серьезно препятствуют работе общественного транспорта, что вызывает недовольство населения. С учетом этого сообщаем, что в случае незаконных действий, которые нарушат работу транспорта, вся ответственность ляжет на организаторов», - говорится в сообщении.