Несмотря на то, что Исполнительная власть города Баку дала соответствующий ответ на обращение структуры, именующей себя Национальным советом демократических сил, о проведении 19 октября в 15.00 митинга, организаторы акции известили в соцсетях, что в указанное время проведут в недозволенном месте, перед станцией метро "28 Мая", несанкционированный митинг. Об этом haqqin.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В информации БТА говорится, что для обеспечения беспрерывности, комфорта и безопасности пассажироперевозок на время попытки незаконной акции внесены временные изменения в схему движения автобусов по 14 регулярным маршрутным линиям.