Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили

Грузинская Генпрокуратура допросила журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Как отмечается, журналисту задавали вопросы об аресте экс-гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварами и про вмешательство во внутренние дела компании.

Габуния отказался уточнять подробности допроса, так как, по его словам, он дал подписку о неразглашении.

«Я не могу сказать вам, какие вопросы задавались», — добавил Габуния.