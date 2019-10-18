При пресечении попытки провести незаконный митинг в центре Баку были задержаны 60 человек. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции города Баку.

Согласно информации, 42 человека были вскоре отпущены после вынесения предупреждения. Дела 18 человек направлены в суд.

В сообщении говорится, что с 15:00 несколько групп общей численностью в 220 человек с различных направлений пытались пробраться к станции метро «28 мая». Полиция пресекла попытку незаконной акции.

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Попытка некоторых людей провести акцию протеста в центре Баку была решительно пресечена полицией. Об этом Trend сказал начальник Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) полковник полиции Нуруллах Мамедханлы.

«Есть задержанные, в отношении них будут приняты меры. Они пытались нарушить общественный порядок с целью создания провокаций, эти попытки были решительно пресечены. Считаю, что если они хотят провести митинг, то для них было отведено очень хорошее место», - сказал Мамедханлы.