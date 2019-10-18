В рамках InnoWeek – Недели инноваций при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Агентства по инновациям, партнерстве Академии робототехники и инженерии Азербайджана AREA, Sumaks Academy, Engineering for kids и Mars Academy в Центре Гейдара Алиева прошел фестиваль Roboday.

В фестивале, который является частью проекта Robopark, были организованы выставки по работе с различными роботами, функционировали стенды, оснащенные зоной применения и развлечения в области робототехники. Кроме того, с целью предварительного ознакомления молодого поколения с дронами и роботами, просвещения о сфере робототехники в целом были проведены различные тренинги, в том числе соревнования «Дрон», «Робофутбол» и «Робосумо». Также состоялся шоу роботов. В зоне развлечений были установлены автомобильные симуляторы «Формулы 1».

AREA создала отдельную площадку в категории «Regular» для соревнований Всемирной олимпиады роботов (WRO).

Также в рамках фестиваля Roboday в целях внесения вклада в воспитание инженеров-новаторов по технологиям будущего и формирования интереса к этой сфере с малых лет была представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – наука, технология, инженерия, искусство, математика).

В STEAM и образовательной выставке по робототехнике приняли участие представители 10 агентств, в том числе Центра применения и обучения ИКТ (İKT LAB), Академии робототехники и инженерии Азербайджана AREA, SUMAKS, Engineering for kids, Mars Academy, BNB Dinamycs, Бакинского современного образовательного комплекса, Matrix Training Center, Центра раннего развития детей Smart Owl и Лицея «Цель».

При организации Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Зафар» фестиваль посетили учащиеся различных школ и воспитанники детских домов.

Отметим, что основная цель проекта Robopark заключается в повышении интереса к сфере робототехнике, привлечении успешных робототехнических проектов к конкурсам и создании возможностей для их коммерциализации.