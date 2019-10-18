Лондон охватили протесты

Марш против «развода» с Евросоюзом проходит в столице Британии в день голосования в парламенте по проекту очередного соглашения о Brexit.

Как сообщает РИА Новости, многотысячная толпа направилась к зданию парламента от Мраморной арки у Гайд-парка по улице Парк-лейн.

Конечным пунктом для демонстрантов станет площадь перед зданием Вестминстерского дворца, здесь они будут произносить речи и добиваться повторного референдума.

По предварительным данным, в митинге принимают участие десятки тысяч человек, хотя организаторы из Peopleʼs Vote обещали участие более чем миллиона человек.