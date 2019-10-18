Гурбан Гурбанов наказал игрока сборной Азербайджана за лихачество А «Карабах» не выиграл в Габале
Чемпион Азербайджана «Карабах» провел матч 8-го тура Премьер-лиги. Подопечные Гурбана Гурбанова, которые уже в ближайший четверг примут в Лиге Европы кипрский АПОЭЛ, играли в Габале против местной одноименной команды.
«Карабах», который до сегодняшнего матча не потерял ни одного очка, на этот раз не смог победить. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 3-й минуте Гисмят Алыев вывел хозяев вперед. Лидер чемпионата восстановил равновесие на 9-й минуте благодаря голу Исмаила Ибрагимли.
Отметим, что в заявку «Карабаха» на этот матч не попал футболист сборной Азербайджана Араз Абдуллаев. Таким способом Гурбан Гурбанов решил наказать полузащитника за его поведение. Несколько дней назад Абдуллаев поделился в своем инстаграме видео, на котором он лихачит на улицах ночного Баку на своем спорткаре.
Видео вызвало неоднозначную реакцию как минимум из-за того, что Араз Абдуллаев – тот самый футболист, задавивший несколько лет тому назад двух уборщиц. Одна из них скончалась.
Свою негативную реакцию под видео выразил капитан «Карабаха» Рашад Садыхов. Но этим Араз, позднее удаливший видео, не отделался. Гурбан Гурбанов тоже принял меры в отношении «футболиста-автоша».
Возвращаясь к чемпионату страны, стоит сказать, что сегодня в 19:15 начнется матч «Кешля» - «Сабах». Завтра состоятся еще две игры: «Нефтчи» - «Зиря» (17:00), «Сабаил» - «Сумгаит» (19:30).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 22 очка (8 матчей)
2. «Кешля» - 11 (7)
3. «Нефтчи» - 11 (7)
4. «Сабаил» - 10 (7)
5. «Зиря» - 8 (7)
6. «Сумгаит» - 7 (7)
7. «Габала» - 6 (8)
8. «Сабах» - 5 (7).