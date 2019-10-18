Чемпион Азербайджана « Карабах » провел матч 8-го тура Премьер-лиги. Подопечные Гурбана Гурбанова, которые уже в ближайший четверг примут в Лиге Европы кипрский АПОЭЛ, играли в Габале против местной одноименной команды.

«Карабах», который до сегодняшнего матча не потерял ни одного очка, на этот раз не смог победить. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 3-й минуте Гисмят Алыев вывел хозяев вперед. Лидер чемпионата восстановил равновесие на 9-й минуте благодаря голу Исмаила Ибрагимли.

Отметим, что в заявку «Карабаха» на этот матч не попал футболист сборной Азербайджана Араз Абдуллаев. Таким способом Гурбан Гурбанов решил наказать полузащитника за его поведение. Несколько дней назад Абдуллаев поделился в своем инстаграме видео, на котором он лихачит на улицах ночного Баку на своем спорткаре.