Таможня не оставила вопросов по "Зеленому коридору"
В Государственном таможенном комитете состоялась встреча с иностранными торговыми участниками, которые имеют право постоянного пользования системой «Зеленый коридор».
Во встрече принимал участие первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов, заместитель начальника Госкомтаможни генерал-майор Джавад Гасымов, начальники соответствующих управлений и порядка 350 участников внешней торговли. Целью мероприятия было выслушать пользователей системы «Зеленый коридор», выяснить имеющиеся проблемы с целью дальнейшего усовершенствования системы.
Напомнив участникам мероприятия, что 18 октября Азербайджан празднует свой День независимости, первый заместитель председателя Госкомтаможни Исмаил Гусейнов отметил, что благодаря заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым внутренней и внешней политике, авторитет Азербайджана в мире растет с каждым днем. Он также отметил, что укрепляется сотрудничество с международными организациями и другими странами.
В то же время было подчеркнуто, что Государственный таможенный комитет как один из основных участников в обеспечении экономической безопасности страны, в рамках определенных главой государства приоритетных целей, регулярно осуществляет мероприятия по усовершенствованию таможенного дела, созданию здоровой конкурентной экономической среды, привлечению зарубежных инвестиций в страну, повышению транзитного потенциала страны и др.
Исмаил Гусейнов добавил, что был реализован ряд проектов по развитию инфраструктуры и ускорению таможенных процедур, а также приведения местного законодательства в соответствие с международными стандартами.
Первый заместитель председателя Госкомтаможни также отметил, что пропускная система «Зеленый коридор» сыграла важную роль в улучшении предпринимательской среды, обеспечении прозрачности и повышении экспортного потенциала страны. Запущенная с 1 февраля текущего года система «Зеленый коридор» уже имеет долю в 23% в импорте и 27% в экспорте.
По его словам, основной целью является добиться удовлетворения граждан и оказание примерных услуг участникам внешней торговли. Участникам встречи были розданы опросники, где они в условиях анонимности должны были поделиться своим мнением о работе системы «Зелёный коридор». Исмаил Гусейнов подчеркнул, что результаты опроса будут учитываться в дальнейшей работе по усовершенствованию системы.
В общей сложности правом постоянного пользования системой «Зеленый коридор» обладают 470 участников внешней торговли. Для устранения возможных проблем создана специальная «группа поддержки» и «Горячая линия».
Затем на встрече были даны ответы на интересующие участников вопросы.