Таможня не оставила вопросов по "Зеленому коридору"

Во встрече принимал участие первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов, заместитель начальника Госкомтаможни генерал-майор Джавад Гасымов, начальники соответствующих управлений и порядка 350 участников внешней торговли. Целью мероприятия было выслушать пользователей системы «Зеленый коридор», выяснить имеющиеся проблемы с целью дальнейшего усовершенствования системы.

Напомнив участникам мероприятия, что 18 октября Азербайджан празднует свой День независимости, первый заместитель председателя Госкомтаможни Исмаил Гусейнов отметил, что благодаря заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым внутренней и внешней политике, авторитет Азербайджана в мире растет с каждым днем. Он также отметил, что укрепляется сотрудничество с международными организациями и другими странами.

В то же время было подчеркнуто, что Государственный таможенный комитет как один из основных участников в обеспечении экономической безопасности страны, в рамках определенных главой государства приоритетных целей, регулярно осуществляет мероприятия по усовершенствованию таможенного дела, созданию здоровой конкурентной экономической среды, привлечению зарубежных инвестиций в страну, повышению транзитного потенциала страны и др.

Исмаил Гусейнов добавил, что был реализован ряд проектов по развитию инфраструктуры и ускорению таможенных процедур, а также приведения местного законодательства в соответствие с международными стандартами.