Протесты в Риме

Итальянская оппозиция во главе с партией «Лига» и вице-премьером страны Маттео Сальвини устроила массовую демонстрацию в Риме.

Как сообщает агентство ANSA, более 200 тыс. человек вышли на площадь Сан-Джованни-ин-Латерано с требованием отставки правительства Джузеппе Конте и проведения внеочередных выборов.

В акции также приняли участие союзники партии по правоцентристской коалиции партии «Вперёд, Италия» и «Братья Италии».

На митинге выступили Сальвини и экс-премьер Сильвио Берлускони, возглавляющий партию «Вперед, Италия».