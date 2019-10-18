Медведев понадеялся на отмену санкций

Санкции против России и ответные меры Москвы рано или поздно будут отменены. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев,который находится с официальным визитом в Сербии.

«Санкции и наши ответные санкции, так называемые контрсанкции, — это не очень хорошо и, конечно, рано или поздно это все закончится», — сказал Медведев, его цитирует ТАСС.

Напомним, глава российского правительства в настоящее время находится с визитом в Сербии, куда прибыл для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.