Эйнулла Фатуллаев 21:37

Сегодня в Баку прошел необычный день. Оппозиция, мизерная часть общества, вероятно, и разрисовала в своих мечтах день минувший в революционных красках, однако день так и не выдался для несогласных необыкновенным. Особое внимание к непрошенному флэшмобу привлечь удалось, но не разрешенная властью акция протеста не изменила политического расклада в стране. Вот уже несколько недель оппозиция тщетно пытается пробиться в центр столицы. В предыдущих аналитических выкладках мы недоумевали относительно попыток традиционалистской оппозиции расширить свою социальную базу за счет индифферентной и аполитичной части общества. Тактическая цель ясна и проста – путем конфронтации со стражами порядка вызвать сочувствие большей части населения, создать имитацию реальной и равносильной борьбы с властью, усугубляя противостояние с правящей элитой, выставить власть в неприглядной ипостаси безжалостного душегуба - авторитарной политической силы. Хотя в постлиберальную веху цивилизованный мир провел непреодолимую и видимую черту между естественным народным волеизъявлением и внесистемной конъюнктурой.

Что предпринимает любая цивилизованная власть, сталкиваясь с несанкционированной акцией протеста внесистемной маргинальной организации, выраженной в духе Оккупай или Блоккупай, будь то в Лондоне, Франкфурте или Будапеште?! Если митингующая толпа, перешагнув красную черту запрета, фривольно и в угоду синдикализма нарушает предписанную законом общепринятую норму права, то на сцене появляются вежливые человечки, разгоняя нагрянувшую агрессивную улицу.

Азербайджанские власти вновь разрешили оппозиции в лице Али Керимли и Народного фронта собрать своих сторонников в бакинском поселке Локбатан. Вновь Керимли и его окружение отвергли предложение власти, избрав путь конфронтации лучшим методом в борьбе с властью. Не выборы и не предвыборную гонку, не агитацию и не работу с избирателями, а именно намеренное, в общем-то искусственное беспочвенное глянцево-драматическое сопротивление власти. Али Керимли – этому последнему чероки, выпавшему из шинели майданного движения штормовых 90-х, важно перенести узкосоциальный протест в центр столицы. Любой ценой! С 1990 года, с того самого дня, когда Фронт на своих предательских баррикадах пролил море человеческой крови, лидерам так называемого народного движения не удается мобилизовать всеобщее народное движение против власти – весь политический процесс замыкается в границах неизменной социальной группы одних и тех же недовольных. Оппоненты парируют – а как же 1992 год? Но так именно в том году, в силу слабости тогдашней власти, Керимли и его мятежным единомышленникам удалось перенести узкосоциальный протест к пятачку центральной политической власти. То что сейчас и пытается сделать Керимли. Несколько сот смутьянок с ночи с 5-го на 6-е марта 1992 года забаррикадировали здание парламента, в котором находился президент… Идентичная попытка насаждения тривиальной схемы смещения легитимной власти преследуется Фронтом и в нынешнем историческом отрезке. Нацдекам не по силам вызвать народное возмущение во время выборов. Этим же сторонникам дискредитированного самой историей Фронта довольно сложно добиться возрождения социальных и политических протестов за пределами активной столицы. Единственная возможность – отчаянными попытками, вплоть до арестов десятков сторонников, всеми правдами и неправдами добиться концентрации пусть и немногочисленного, но упорного протеста в центре Баку. Главное, дотянуться, достучаться и сломать дверь власти.

Я неоднократно повторял в своих публикациях, что Керимли – ржавая коса, нашедшая на твердую глыбу. И Фронт в своих отчаянных и тщетных попытках идет не на политиков горбачевской формации вроде комичного Везирова или бесхребетного Муталибова, а сталкивается с харизматичным, пассионарным и ярковыраженным политиком Ильхамом Алиевым. К тому же Алиев – политик открытый, перманентно призывающий к диалогу и реформам. Алиев – не Муталибов, который мог отступить перед такими убогими политиками, как Искендер Гамидов или Панах Гусейн. А именно они на одном бронетранспортере свергали законноизбранного президента. Керимли под аккомпанемент холостых выстрелов сбежавшего ОМОНа в те дни и вовсе прятался в редакции газеты «Азадлыг». Ильхам Алиев не уступит законную, дарованную ему народом легитимную власть. Вероятно, за все годы правления И.Алиева Керимли и его немногочисленные сторонники убедились в силе политического характера президента, но отступать уже некуда. Позади гранты, луч света в новом царстве, словом, один Вашингтон. А вот о другой крайности падшего политогенеза – вечного «инь» либералов, о нетуманном Вашингтоне упомянуто не зря. Казалось, после восхождения на политический Олимп, вопреки умонастроениям на Капитолийском холме носителя доктрины американского внешнеполитического изоляционизма Дональда Трампа, все попытки вмешательства во внутренние дела суверенных демократий – всего лишь призраки вещного кошмарного сна об эпохе великого хаоса Барака Обамы.

Однако сегодняшние напряженные переговоры между экс-представителем правящей партии, а ныне соратником Али Керимли – Гюльтекин Гаджибейли и сотрудником посольства США Уильямом Солли привлекли пристальное внимание азербайджанских властей. По сути, сегодняшняя акция протеста, вернее, попытка беспорядков в центре столицы координировалась из посольства США в Азербайджане. Что же происходит? Гюльтекин Гаджибейли, исполнявшая функции информатора посольства о попытках дестабилизации в центре столицы, упорно и навзрыд рассказывала Уильяму об отключении интернета в квартирах оппозиционеров, о задержании Керимли и его немногочисленных сторонников. «Мне звонит Самара (супруга Али Керимли – РЕД.)! Вокруг дома скопилось очень много полицейских, там много полицейский автобусов», - истерично вопила Старшему Брату некогда восторженная сторонница И.Алиева – Гюльтекин Гаджибейли. При этом она называла дипломата Солли нежно и столь же восторженно любимым Биллом. Еще одна ошибка азербайджанской оппозиции. Канули в лету незапамятные времена верховенства американского посла в постсоветских странах, чьи экспансионистские полномочия в эпохе постсовка иронично сравнивали с губернаторским статусом второго секретаря ЦК. Становление Гаджибейли как политика йаповской формации произошло в период правления последнего президента однополярного мира Билла Клинтона. Может, непристойная ностальгия?