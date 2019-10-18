Президент Кубы летит в Баку

Президент Кубы Мигель Диас-Канель нанесет визит в три европейские страны и примет участие в 18-м саммите Движения неприсоединения, который пройдет в Азербайджане. Об этом передает Синьхуа.

Мигель Диас-Канель планирует, начиная с воскресенья, посетить с официальными визитами Ирландию, Беларусь и Россию, а также принять участие в саммите Движения неприсоединения, который пройдет 25-26 октября в Баку, столице Азербайджана, сообщила ежедневная газета "Гранма", официальный печатный орган ЦК Коммунистической партии Кубы.

В ходе визитов глава Кубы проведет официальные встречи с лидерами принимающих государств и примет участие в различных мероприятиях.