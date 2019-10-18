Россия может отказать Беларуси в кредите

В выдаче Беларуси кредита в размере $600 млн может быть отказано. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Не решено пока, решения может и не будет», — сказал Силуанов, его цитирует «Лента.ру». Он добавил, что перспектива выдачи займа не зависит от переговоров Москвы и Минска по экономической интеграции.

Ранее Силуанов заявлял, что вопрос о предоставлении Минску кредита уже решен, и президент России Владимир Путин одобрил выделение средств. В 2017 году Россия выделила $700 млн Минску.