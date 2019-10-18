Турция может купить российские истребители

Высока вероятность заключения нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов. Об этом заявил российский вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов, передает ТАСС.

Он также отметил, что нельзя исключить и то, что Турция захочет приобрести российские Су-35 и Су-57. «Интерес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС к этим истребителям был неподдельный», — подчеркнул Борисов.

По его словам, дальнейший выбор Турции будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, как у них дальше будут складываться отношения с США.