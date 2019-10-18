Лондон попросил у Евросоюза отсрочку по Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон направил письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой отсрочить дату Brexit до 31 января 2020 года. Туск подтвердил данный факт на своей странице в Twitter.

В письме также оговаривается возможность осуществить Brexit раньше, если стороны будут к этому готовы, уточняет ТАСС.

Напомним, Джонсон был обязан до конца дня направить Туску такое письмо после того, как на экстренном субботнем заседании британского парламента не состоялось голосование по сделке, достигнутой между Лондоном и Брюсселем 17 октября.