Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев в своем телевизионном интервью, рассказывая «об истоках любви к Украине», сделал удивительное заявление, пишут украинские СМИ.

По его словам, он «наткнулся на исторические документы», согласно которым, Азербайджан с Украиной имели торговые отношения еще при Киевской Руси, и Азербайджан «завозил пряности и свою продукцию через Волго-Донской канал в Киевскую Русь».

Но посол не объяснил, как Азербайджан «возил пряности» в Киевскую Русь через Волго-Донской канал, который был построен только в 1952 году.