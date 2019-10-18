Экс-глава МИД ФРГ: «Террористы РКК шантажом вымогают деньги в Германии»

По его словам, ранее европейские страны всегда предупреждали США о том, что необходимо быть внимательными и не допустить создания псевдогосударства на подконтрольных РКК территориях у границы Турции.

Террористы РКК в Германии занимаются шантажом и вымогательством денег, контрабандой оружия и наркотиков. Об этом заявил экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль в эфире немецкого телевидения, передает Anadolu.

Турция никогда не допустит этого, вне зависимости от того, кто контролирует регион, отметил экс-министр.

По словам Габриэля, экс-президент США Барак Обама оценивал ситуацию иначе и использовал сирийское крыло РКК – YPG в своих целях.

«Мы знакомы с РКК по ее деятельности в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Они жгли автомобильные шины на магистралях и блокировали их. Речь идет не о курдах, проживающих в Германии, а о пособниках РКК. Эта организация путем шантажа вымогает деньги, занимается контрабандой оружия и наркотиков. Все средства идут на финансирование ее деятельности в Турции. Именно поэтому эта организация запрещена в Германии. Дело не в том, что они совершают преступления в Турции, а в том, что они совершают преступления на территории Германии», - сказал Габриэль.

Экс-министр отметил, что Запад называет курдов своими «главными союзниками», однако использует их в Сирии в своих целях.

Дело в том, считает он, что Запад не хотел вмешиваться в конфликт в Сирии.

«В самом начале конфликта в Сирии занимавший в то время пост премьер-министра Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создания бесполетной зоны в Сирии. В противном случае, по словам Эрдогана, режим Асада будет бомбить свой народ. Первыми, кто с этим не согласился, были Европа и Германия, которые не хотели быть частью этого конфликта. Спустя некоторое время режим Асада начал наносить удары по мирному населению Сирии, и Европа столкнулась с потоком мигрантов в несколько миллионов человек», - сказал Габриэль.

Европа должна извлечь урок из этого конфликта, призывает экс-министр.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал выступление Габриэля в своем Twitter.

«Есть все-таки те, кто храбро и без стеснения говорит правду», - написал Чавушоглу.