В Сирии погиб турецкий военнослужащий

Турецкий военнослужащий погиб сегодня на северо-востоке Сирии, несмотря на договоренности о прекращении огня. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Наш военный был убит, еще один солдат получил ранения в результате огня из противотанкового и стрелкового вооружения, который был открыт террористами из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", - говорится в коммюнике.

В заявлении отмечено, что инцидент произошел в районе Телль-Абъяда.

Кроме того, оборонное ведомство республики ранее, в воскресенье, обвинило курдские формирования в нарушении режима прекращения огня не менее 20 раз.