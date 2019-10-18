Ильхам Алиев о чиновниках, не идущих в ногу со временем по итогам последнего совещания
В эти дни идет серьезная подготовка бюджета на следующий год. Наш бюджет достигает уже тридцати миллиардов манатов, и от того, как будут использованы эти деньги, зависит жизнь страны, ее благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому документ детально обсуждается во многих инстанциях, именно с этой целью и провел президент Ильхам Алиев расширенное заседание правительства, именно поэтому президент так скрупулезно проанализировал вместе с министрами каждый пункт подготовленного проекта.
Глава государства поручил правительству в течение ближайших недель завершить обсуждение параметров госбюджета на 2020 год, подчеркнув, что бюджет на следующий год должен быть социальным и инвестиционным. И пообещал, что в следующем году правительство продолжит проведение социальных программ для улучшения условий жизни населения, повышения прозрачности. При этом И.Алиев особо отметил важность осуществления контроля над расходной частью госбюджета. «Жду до конца текущего года от правительства предложений по обеспечению прозрачности расходов. Плюс должен быть государственный контроль, плюс общественный надзор», - подчеркнул он.
О повышении прозрачности в деятельности всех госорганов глава государства говорит не в первый раз. Но теперь он ужесточил этот вопрос, призвав чиновников обеспечить государственный, а неправительственный сектор - общественный контроль. А вот чиновники при каждом удобном случае норовят обойти госконтроль. И президент раскрыл причину такой жесткой постановки вопроса. Он предупредил руководителей госкомпаний о недопустимости завышения расходов, покрыть которые они хотят из госбюджета. Заметив при этом, что зачастую руководители госорганов раздутые ими расходы берут буквально из воздуха. Поэтому Ильхам Алиев призвал Кабмин, министерства экономики и финансов выявлять реальные цифры расходов на нужды госкомпаний и госорганизаций. «В этом случае мы сможем обеспечить экономию бюджетных средств, повысить прозрачность, создать условия для повышения зарплат и пенсий», - отметил он.
На последнем совещании И.Алиев поставил перед правительством много важных задач. Видимо, не случайно президент назначил Али Асадова премьер-министром аккурат накануне этого приоритетного совещания. Президент прямо заявил, что возложил на нового главу Кабмина много обязанностей. В частности, поставил перед ним задачу проведения реформ, в том числе кадровых. «Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики. Мы живем в XXI веке, как можно идти в будущее со старым мышлением, старыми знаниями? Сколько мы можем идти по этому, как говорится, инертному пути, опираясь на природные ресурсы?», - спросил президент, явно дав понять, что больше не намерен терпеть в своей команде чиновников, не умеющих или не желающих шагать в ногу со временем.
Правда, реформы ускоряются, и наглядным доказательством этого являются приведенные главой государством последние статические данные. Безусловно, Азербайджан обладает множеством ресурсов, но если в руководство той или иной отраслевой сферы назначается глубоко порядочный и образованный специалист, то преобразования не заставляют себя ждать. Еще недавно считалось, что у нас есть такие сферы, где реформы априори неосуществимы. Одна из них – налоговая система. Как отметил сам глава государства, считалось, что такая, как говорится, «безобразная ситуация должна остаться навсегда, и мы не можем добиться здесь какого-либо прогресса. Однако все убедились в том, что мы смогли исправить ситуацию путем реформ. В бюджет поступили средства, исчисляющиеся сотнями миллионов манатов».
Реформы, проведенные в налоговой и таможенной сферах, усилившие прозрачность, принесли долгожданные результаты, ведь за девять месяцев эти госведомства перечислили в бюджет сверх плана более 700 миллионов манатов. Это еще раз показывает резервный потенциал страны. Многие компании и сегодня не полностью выплачивают налоги, ведут "черную бухгалтерию". Работники некоторых компаний не учитываются в ней. Правда, в последнее время были оформлены десятки тысяч рабочих мест, и таким образом произошел их трансфер из теневой экономики в легальную. Хотя по сей день многие частные компании все еще не полностью выплачивают налоги и ведут двойную бухгалтерию. Поэтому налоговым и другим правоохранительным органам следует принимать самые строгие меры против такого типа "предпринимателей".
Конечно, основная задача – углублять реформы, обусловливающие экономическое развитие. В целом реформы в экономической сфере идут успешно. Многочисленные отзывы ведущих международных структур - Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международного валютного фонда позволяют говорить о том, что проводимые в Азербайджане реформы получают высокую оценку. По уровню стремления политического руководства к переменам, то есть к реформам, Азербайджан находится на пятом месте в мире, по транспортной инфраструктуре занимает 31-е место, а по дорожной - 27-е. По уровню железных дорог - 34-е, а по эффективности транспортных услуг мы на 12-м месте. По коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан и вовсе занимает второе место в мире – результат строительства в последние годы новых электростанций, подстанций, линий электропередач.
Высокая оценка международных структур, конечно, похвальна. Но главной все же является оценка азербайджанской общественности. И.Алиев особо отметил вотум народного доверия в своем послесловии: «Согласно проведенному недавно опросу, можно сказать, абсолютное большинство населения однозначно поддерживает руководство Азербайджана, проводимую нами политику. Конечно, эта поддержка придает нам силы, повышает нашу волю, и мы с еще большим энтузиазмом, с еще большими возможностями стремимся к реформам и проводим их. Но, несмотря на это, конечно, еще раз хочу сказать, есть достаточно неиспользованных резервов, и мы должны их выявить. Мы должны постараться, чтобы все сферы в Азербайджане были прозрачными и отвечали самым высоким стандартам».