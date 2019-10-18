Эльнур Мамедов, отдел экономики 10:16

В эти дни идет серьезная подготовка бюджета на следующий год. Наш бюджет достигает уже тридцати миллиардов манатов, и от того, как будут использованы эти деньги, зависит жизнь страны, ее благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому документ детально обсуждается во многих инстанциях, именно с этой целью и провел президент Ильхам Алиев расширенное заседание правительства, именно поэтому президент так скрупулезно проанализировал вместе с министрами каждый пункт подготовленного проекта.

Глава государства поручил правительству в течение ближайших недель завершить обсуждение параметров госбюджета на 2020 год, подчеркнув, что бюджет на следующий год должен быть социальным и инвестиционным. И пообещал, что в следующем году правительство продолжит проведение социальных программ для улучшения условий жизни населения, повышения прозрачности. При этом И.Алиев особо отметил важность осуществления контроля над расходной частью госбюджета. «Жду до конца текущего года от правительства предложений по обеспечению прозрачности расходов. Плюс должен быть государственный контроль, плюс общественный надзор», - подчеркнул он. О повышении прозрачности в деятельности всех госорганов глава государства говорит не в первый раз. Но теперь он ужесточил этот вопрос, призвав чиновников обеспечить государственный, а неправительственный сектор - общественный контроль. А вот чиновники при каждом удобном случае норовят обойти госконтроль. И президент раскрыл причину такой жесткой постановки вопроса. Он предупредил руководителей госкомпаний о недопустимости завышения расходов, покрыть которые они хотят из госбюджета. Заметив при этом, что зачастую руководители госорганов раздутые ими расходы берут буквально из воздуха. Поэтому Ильхам Алиев призвал Кабмин, министерства экономики и финансов выявлять реальные цифры расходов на нужды госкомпаний и госорганизаций. «В этом случае мы сможем обеспечить экономию бюджетных средств, повысить прозрачность, создать условия для повышения зарплат и пенсий», - отметил он. На последнем совещании И.Алиев поставил перед правительством много важных задач. Видимо, не случайно президент назначил Али Асадова премьер-министром аккурат накануне этого приоритетного совещания. Президент прямо заявил, что возложил на нового главу Кабмина много обязанностей. В частности, поставил перед ним задачу проведения реформ, в том числе кадровых. «Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики. Мы живем в XXI веке, как можно идти в будущее со старым мышлением, старыми знаниями? Сколько мы можем идти по этому, как говорится, инертному пути, опираясь на природные ресурсы?», - спросил президент, явно дав понять, что больше не намерен терпеть в своей команде чиновников, не умеющих или не желающих шагать в ногу со временем.