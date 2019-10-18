Трамп: "Клинтон сошла с ума"

Президент США Дональд Трамп по поводу высказываний бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков заявил, что та сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.

"Хиллари назвала члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а экс-кандидата в президенты США от партии "Зеленых" Джилл Стайн "российским агентом". Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)" — написал американский лидер в Twitter.

Клинтон сделала свои заявления, о которых написал Трамп, на этой неделе в интервью подкасту Capmaign HQ. После этого претендент на номинацию Демократической партии в президенты Габбард обвинила экс-госсекретаря в сознательной попытке очернить ее. Не оставшись в долгу, она заявила, что Клинтон — олицетворение коррупции и разжигательница войны.