Все дело в том, что Мавритания осталось одной из немногих стран на планете, где рабство продолжает существовать как массовое явление . Как с VII века началось, так до сих пор и продолжается.

И эту новость можно считать прекрасной во всех отношениях, поскольку ничто так наглядно не иллюстрирует давние подозрения редакции и авторов haqqin.az о том, что мир в XXI веке начал потихоньку сходить с ума.

По разным данным, пропорции рабов (в основном - чернокожих) составляют от 4 до 20 процентов населения страны. С учетом того, что сейчас в Мавритании проживают 3.8 млн человек, путем нехитрых вычислений получаем, что количество рабов может равняться 150 - 650 тысячам человек, причем в последнюю цифру, с учетом царящих там нравов, верится как-то больше.

Разумеется, власти самым решительным образом осуждают и непримиримо сражаются с этим «позорным пережитком прошлого». Уже несколько раз сражались. Еще в 1905 году был принят закон об отмене рабства, а в 1961 году Конституция освобожденной Мавритании этот факт подтвердила. В 1981 году правительство Мавритании снова даровало рабам свободу, и вновь ничего не изменилось.

В 2007 году за рабовладение ввели 10 лет лишения свободы и штраф от 2 до 4 тысяч долларов. Но и этот закон остался лишь на бумаге - то в стране бунты, то перевороты. Словом, как-то не до того было. В 2015, правда, снова вернулись к этому вопросу: срок за рабовладение увеличили до 20 лет, а в трех крупнейших городах страны - столице Нуакшот и в городах Нема (юго-восток) и Нуадибу (северо-запад), до которых еще добраться надо, - были созданы специальные уголовные суды для борьбы с рабовладением. Теперь каждый раб совершенно свободно может туда прийти, если в пустыне не перехватят. И заявить на своего хозяина.

Правда, сотрудники этих уважаемых судебных присутствий от наплыва требующих рассмотрения дел не страдают. Согласно данным местной прессы за прошлый год, во всех трех уголовных судах было рассмотрено… 7 дел. Из них за «недоказанностью» было прекращено шесть, а в одном случае рабовладельца наказать не получилось - за три года, что его дело рассматривалось, он успел скончаться, поскольку к суду его привлекли в возрасте 89 лет.