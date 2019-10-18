Собственно, после этого внушительного и объемного труда, подготовленного специалистами Управления военных исследований США (FMSO), о частях специального назначения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) можно теперь говорить, опираясь не на слухи и мифы, а на тщательно проверенные факты. Причем специалистов армии США и командование НАТО они уже взволновали.

Итак, первые подразделения спецназа НОАК были созданы в 80-е - 90-е годы прошлого столетия. Но истинный расцвет для них наступил сейчас, причем рост здесь и количественный, и качественный - что по выучке, что по снаряжению.

На сегодняшний день каждая группа армий НОАК располагает либо полком, либо бригадой спецназа - здесь военно-политическое руководство Пекина не стало изобретать велосипед и использовало опыт Советской армии. Кроме того, отдельные бригады спецназа имеют китайские ВВС, воздушно-десантные корпуса и ВМФ.

О последних - с традиционно китайской склонностью к поэтичности названных Цзяолун, «Водный дракон», - стоит сказать несколько подробнее. Подразделение было создано в 2002 году, а первое боевое крещение получило в 2015, когда оно участвовало в эвакуации китайских граждан из Йемена. В 2017 его бойцы вновь отличились, освободив судно КНР, захваченное сомалийскими пиратами в Аденском заливе. При этом действовали столь решительно и жестко, что теперь местные флибустьеры в сторону судов под китайским флагом стараются даже не смотреть.

Китайские боевые пловцы из Цзяолун, как явствует из полученных американскими специалистами данных, получают максимально комплексную подготовку - от пустыни до горной местности. Словом, готовятся действовать «на земле, в небесах и на море». Есть данные, что они, наряду с другими подразделениями специального назначения НОАК, проходили «школу выживания» и в Синьцзяне, и в Венесуэле.