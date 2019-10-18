Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 11:50

На днях шведское правительство проголосовало за повышение пенсионного возраста. Решение обосновано тем, что в Швеции общество становится все более здоровым и средний возраст жизни все время повышается. Согласно данным Центрального статистического бюро этой страны, средний возраст живущих здесь женщин 84 года, а мужчин - 81 год. Итак, те, кто родились в Швеции в 1959 году с 1 января 2020 года, могут уходить на полноценную досрочную пенсию с 62 лет (сейчас с 61 года). К слову сказать, в Латвии этот возраст с 62,5 лет. В Швеции с 2023 года полную пенсию можно получать с 66 лет с «продленной» возможностью работать до 69.

Согласно официальным данным, Швеция лидер по длительности трудового стажа — 41,2 года. В сравнении с остальным Евросоюзом довольно много. Там эта цифра составляет всего лишь 35,4. Самый короткий срок занятым трудом в Италии — 30 лет. В сообщении шведского правительства сказано, что в связи с повышением пенсионного возраста новым пенсионерам повысят пенсии и будут снижены налоги. Но это некая обманка: исследователи говорят, что, согласно доступным данным, пенсия увеличится на 200 крон (около 20 евро), а малые и большие налоги будут отнесены на счет самых маленьких и самых больших пенсий. Наравне с повышенной поддержкой оплаты аренды жилья и других повышенных пособий, в кошельке пенсионера будет примерно на 2000 крон больше (около 200 евро). Будет введено исключение для тех, кто проработал 44 года и больше — внесут изменения, что никто не должен работать свыше 44 лет. Отмечается, что самые главные теряющие от нового порядка — женщины и люди с малыми доходами. Один из чиновников, критически настроенный против новой системы расчета пенсий считает, что недопустимо, чтобы люди, тяжело работавшие в сфере образования или в уходе за пожилыми людьми, не способны будут прожить на пенсию и будут зависимы от пособий. Председатель союза самоуправлений Швеции Тобиас Баудин отмечает, что большинство работающих и сегодня в учреждениях самоуправлений — это женщины, которые трудятся неполный день и с низкой зарплатой, и новая система пенсий для них тяжелый удар. Специалист считает, что надо увеличить платежи в пенсионный фонд, подумать про изменение рабочей среды, лучшие возможности для переквалификации, обеспечении эластичных, модерных и равноправных условий труда, а не про повышение пенсионного возраста.

В Латвии тоже не первый год рассматривают варианты и продолжают повышение пенсионного возраста. Знаю не одного пенсионера из своего окружения, которые успели уйти на пенсию уже лет десять-пятнадцать назад. Не жалуются. Но живут весьма непросто. У кого есть сыновья, дочери, которые зарабатывают, еще ничего. А одинокие, оставшиеся без близких, говоря откровенно, просто выживают. Мой знакомый из Латвии ушел на так называемую досрочную пенсию в 62,5 года. Проработал согласно насчитанному властями стажу более 41 года (как в Швеции). Стал получать пенсию не минимальную — примерно 280 евро. С момента получения пенсии в Латвии была несколько раз проведена индексация. Буквально на днях он получил прибавку — 20 евро. Таким образом, на счету в банке у него каждый месяц будет оказываться 309 евро. Не густо, конечно. Но главное — заслуженно. Малость пенсии объясняется очень просто. Фирма, в которой он начинал работать еще в конце 80-х, как, впрочем, и во всем тогдашнем Советском Союзе, не платила налоги. То же продолжалась и в начале и середине 90-х. Потому так называемые зарплаты в конвертах остались за бортом пенсионных начислений. Кстати, экс-президент Латвии Андрис Берзиньш, заступив на пост главы государства в 2011 году, отказался от зарплаты. Его пенсия в тот момент уже превышала должностной оклад в несколько раз, будучи 5-значной. Потому он решил регулярно перечислять ее в сельские школы Латвии. Первой была его школа. Он после избрания приехал туда, встретил свою первую учительницу, пролил слезу… Секрет щедрости - в его характере, воспитании и в том, что А.Берзиньш до этого несколько лет работал президентом одного из крупнейших банков Латвии.