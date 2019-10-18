Как пишет издание, после катастрофы в ДРК власти Армении заявили, что самолет летал под фальшивыми регистрационными номерами. Борт был еще два года назад исключен из армянского реестра. Однако журналисты армянского издания Hetq провели расследование и выяснили, что самолеты Ваграма Симоняна занимаются контрабандой оружия.

10 октября 2019 года транспортный самолет Ан-72 с регистрационным номером EK-72903 – то есть с кодом регистрации Армении – разбился в Демократической республике Конго. В катастрофе погибли все члены экипажа – граждане России, Украины и Казахстана. Как пишет издание «Настоящее время», владельцем разбившегося самолета является российский бизнесмен армянского происхождения Ваграм Симонян, который владеет авиакомпанией South Airlines CO с регистрацией в Конго и офшорами, которым принадлежат несколько самолетов.

«Работники международных организаций, которые работают в Африке: в Сомали, в Дарфуре, в Южном Судане, в Конго – передали мне информацию о том, что самолеты Ваграма Симоняна летают в Конго и работают для армии этой страны. Несколько лет назад, мне сказали, что он работал в Дарфуре. Он перевозил груз для правительственной армии, то есть для властей в Хартуме. Он работает еще в Сомали, в Южном Судане, а сейчас он работает в Конго. Панель экспертов ООН спросила у Ваграма, что за груз он перевозил, например, в Дарфуре. Он сказал, что это был гуманитарный груз. Но эксперты ООН уточнили, что это не гуманитарный груз, а личный персонал. Военный или гражданский – трудно сказать», – говорит журналист-расследователь Hetq.am Ваге Саруханян.

Раньше South Airlines была зарегистрирована на Сейшельских островах со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания засветилась в утечке Panama Papers – там говорится, что владеет South Airlines именно Ваграм Симонян.

Эта компания владела двумя Ил-76, купленными у госуправления делами президента Украины накануне первого Майдана, и транспортными самолетами Ан.

Позже эти самолеты с армянской регистрацией оказались в распоряжении третьей известной нам авиакомпании Симоняна – зарегистрированной в Армении Skiva Air.

Специалисты из Conflict Armament Research опубликовали в 2018 году исследование: «Кто снабжает оружием вооруженные силы Южного Судана». В стране идет гражданская война, поэтому на Южный Судан и его армию наложено международное эмбарго.

Эксперты ООН и Conflict Armament Research располагают свидетельствами, что как минимум четыре самолета с регистрацией в Армении использовались для поставок армии Южного Судана в 2014 году.