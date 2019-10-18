Как самолеты из Армении доставляли оружие в Африку Сенсационное расследование
10 октября 2019 года транспортный самолет Ан-72 с регистрационным номером EK-72903 – то есть с кодом регистрации Армении – разбился в Демократической республике Конго. В катастрофе погибли все члены экипажа – граждане России, Украины и Казахстана. Как пишет издание «Настоящее время», владельцем разбившегося самолета является российский бизнесмен армянского происхождения Ваграм Симонян, который владеет авиакомпанией South Airlines CO с регистрацией в Конго и офшорами, которым принадлежат несколько самолетов.
Как пишет издание, после катастрофы в ДРК власти Армении заявили, что самолет летал под фальшивыми регистрационными номерами. Борт был еще два года назад исключен из армянского реестра. Однако журналисты армянского издания Hetq провели расследование и выяснили, что самолеты Ваграма Симоняна занимаются контрабандой оружия.
«Работники международных организаций, которые работают в Африке: в Сомали, в Дарфуре, в Южном Судане, в Конго – передали мне информацию о том, что самолеты Ваграма Симоняна летают в Конго и работают для армии этой страны. Несколько лет назад, мне сказали, что он работал в Дарфуре. Он перевозил груз для правительственной армии, то есть для властей в Хартуме. Он работает еще в Сомали, в Южном Судане, а сейчас он работает в Конго. Панель экспертов ООН спросила у Ваграма, что за груз он перевозил, например, в Дарфуре. Он сказал, что это был гуманитарный груз. Но эксперты ООН уточнили, что это не гуманитарный груз, а личный персонал. Военный или гражданский – трудно сказать», – говорит журналист-расследователь Hetq.am Ваге Саруханян.
Раньше South Airlines была зарегистрирована на Сейшельских островах со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания засветилась в утечке Panama Papers – там говорится, что владеет South Airlines именно Ваграм Симонян.
Эта компания владела двумя Ил-76, купленными у госуправления делами президента Украины накануне первого Майдана, и транспортными самолетами Ан.
Позже эти самолеты с армянской регистрацией оказались в распоряжении третьей известной нам авиакомпании Симоняна – зарегистрированной в Армении Skiva Air.
Специалисты из Conflict Armament Research опубликовали в 2018 году исследование: «Кто снабжает оружием вооруженные силы Южного Судана». В стране идет гражданская война, поэтому на Южный Судан и его армию наложено международное эмбарго.
Эксперты ООН и Conflict Armament Research располагают свидетельствами, что как минимум четыре самолета с регистрацией в Армении использовались для поставок армии Южного Судана в 2014 году.
С одной из фирм Ваграма Симоняна сотрудничало российское ООО «Собор», связанное с бывшим подмосковным чиновником, главой Каширского района Дмитрием Бобровым.
Как пишет «Настоящее время», в Африке были и другие авиаперевозчики, которые принадлежат или связаны с гражданами Армении.
30 ноября 2012 года самолет авиакомпании Ridge Airways Ил-76 потерпел крушение в жилом квартале в 500 метрах от аэропорта Майя-Майя в Браззавиле, столице Республики Конго (не путать с ДРК – Демократической Республикой Конго). Погибли пилоты, пятеро граждан Армении, и 32 человека на земле.
По документам выходило, что Ridge Airways управляла жена высокопоставленного военного – заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Армении Степана Галстяна.
Незадолго до катастрофы в Конго, 9 октября, произошел еще один инцидент. В Сомали при посадке в аэропорту Могадишо не вышла стойка шасси транспортного «Ана». Самолет сел на брюхо, никто не пострадал.
Лайнер принадлежит армянской авиакомпании Mars Avia: она зарегистрирована на граждан Армении, которых издание Hetq называет партнерами Ваграма Симоняна, а ее самолеты раньше были записаны на упомянутую выше Skiva Air. Всего у авиакомпаний, связанных с Арменией и работающих в Африке, более двадцати самолетов различных типов.