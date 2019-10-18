Гастроли московского театра вызвали протесты в Грузии

Актеры Кутаисского театра провели акцию протеста из-за гастролей в городе московского театра "У Никитских ворот", сообщает грузинский Первый канал.

По данным ТВ, актеры раздали пришедшим на спектакль зрителям стикеры "Россия оккупант". Гастроли московского театра продлятся два дня. "Российская оккупация, которая длится сегодня, неприемлема. На этом фоне мы считаем неправильным визит московского театра. Поэтому мы напомнили зрителям, что Россия оккупировала 20% нашей территории", - заявила актриса Инга Какиашвили.

Актеры и их сторонники также провели у здания театра в Кутаиси акцию с плакатами в руках. Они потребовали от российских актеров признать оккупацию грузинских территорий.

Руководитель кутаисского театра Коте Абашидзе заявил, что дружба двух театров не имеет никакого отношения к политике, поэтому для него неприемлем протест некоторых актеров.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года.