В Британии запустили чрезвычайный план на случай «жесткого» Brexit

Отвечающий за подобный исход событий канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув заявил, что Лондон не может быть уверенным в согласии Брюсселя на продление переговоров.

В правительстве Великобритании заявили о росте риска «жесткого» Brexit после провала вчерашнего голосования по сделке с ЕС.

По его словам, требование депутатов парламента о новой отсрочке Brexit находится под угрозой, поэтому правительство запускает чрезвычайный план действий на случай выхода страны из ЕС без сделки.

План под названием Yellowhammer («Желтый молоток») будет обсуждаться в воскресенье на чрезвычайном заседании правительства. А уже 21 октября кабмин намерен провести новое парламентское голосование по сделке с ЕС.

«Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit со стороны ЕС предоставлено не будет», — сказал Гоув в интервью телеканалу Sky News.

Он также подчеркнул, что Великобритания покинет Евросоюз до 31 октября, несмотря на то, что сделка по Brexit еще не одобрена британским парламентом, а премьер-министр страны Борис Джонсон был вынужден запросить у Брюсселя новую отсрочку.

Накануне, поправка об отсрочке Brexit расколола парламент и правительство Британии в преддверии намеченного на 31 октября «развода» с ЕС. Кабмин отложил голосование по соглашению с ЕС до следующей недели.