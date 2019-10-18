Томас де Ваал: «Нагорный Карабах подобен вулкану и грозит катастрофой»

Медовый месяц премьер-министра Армении Никола Пашинян окончен: наряду с многочисленными проблемами дома, ему приходится иметь дела и с головной болью в виде карабах ского конфликта, который продолжается 30 лет. Об этом в своей статье «По какой причине давний конфликт вокруг Нагорного Карабах а может вспыхнуть вновь» пишет британский аналитик Томас де Ваал.

По словам Ваала, восемнадцать месяцев спустя Пашинян по-прежнему популярен и его партия имеет большинство в парламенте. И все же Пашинян сейчас сталкивается с проблемой, с которой почти всегда сталкивались харизматичные лидеры политических революций, а именно – как перейти от уличной политики к стабильному правлению.

«Как для Армении, так и для Азербайджана Нагорный Карабах подобен действующему вулкану, и извержение может быть катастрофой», - пишет де Ваал.

Аналитик напоминает, что Алиев и Пашниян встречались несколько раз, и уровень насилия резко сократился вдоль линии соприкосновения. Однако, подчеркивает он, конфликт не может быть решен лишь лидерами стран в закрытой комнате, так как это конфликт, глубоко «укоренившийся в общественном национальном сознании».

Говоря о настроениях в Азербайджане, де Ваал отмечает, что карабахский конфликт является источником национального единства.

«Если в ближайшее время на переговорах не будет более существенной темы для обсуждения, после нескольких месяцев более позитивных сигналов по Карабаху, Азербайджан может вскоре заявить, что его терпение иссякает и что он разочарован отсутствием новых идей из Еревана. Ситуация на этой территории рискует вернуться к более знакомой динамике дипломатического тупика, агрессивной риторики с обеих сторон и вновь возникшей опасности более серьезных нарушений прекращения огня с 1994 года.