Министерство внутренних дел выразило отношение к клеветническим заявлениям председателя Партии Народного фронта Али Керимли, задержанном во время незаконного митинга в центре Баку.

Как говорится в заявлении пресс-службы ведомства, начальник Республиканского госпиталя МВД имени Арифа Гейдарова Исби Бабаханов отметил, что после проведения всех обследований Али Керимли был отпущен домой.

По словам Исби Бабаханова, 19 октября Али Керимли был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.

«На левой стороне лба были зафиксированы легкие порезы кожи. Мы провели компьютерную томографию головного мозга, торакальную и абдоминальную компьютерную томографии, рентгенографическое обследование и ультразвуковое обследование брюшной полости. В ходе осмотра не было выявлено никаких патологий. Керимли были представлены результаты обследований, и он был выписан домой», - отметил он.

Касаясь заявлений Керимли, что он был доставлен в госпиталь на носилках, Бабаханов отметил, что пациент самостоятельно передвигался и без посторонней помощи прошел все обследования.