Лаврову стыдно за распад СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в истории страны были периоды, из-за которых он испытывал чувство стыда, сообщает ТАСС.

По его словам, у каждого честного человека случаются ситуации, когда ему бывает не по себе от происходящего в стране.

«Это очень индивидуально и лично», — сказал дипломат.

У самого Лаврова было несколько таких случаев, все они связаны с периодом распада Советского Союза. «Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», - добавил он.