Мамед Эфендиев, отдел экономики 15:48

Экономические санкции в мире применяются не первый год, издавна одни государства ограничивали торговые операции с другими. И какие бы там не приводили доводы правители, было ясно одно – делается это в основном для продвижения товаров собственного производства. Даже если это шло вразрез с интересами населения. Но с годами санкции стали грозным оружием в руках ведущих государств, которые принялись использовать этот инструмент больше с политической целью. Достаточно вспомнить, как санкции привели в прошлом к развалу СССР, а ныне обернулись глубочайшим экономическим и финансовым кризисом для Ирана, где правящий режим всячески пытается преодолеть возникшие трудности, но каждый раз сталкивается с новыми формами геоэкономического давления.

Сегодня все с нетерпением наблюдают за исходом санкционной политики США в отношении Китая. Из-за продолжающейся торговой войны между двумя ведущими игроками глобальная экономика испытывает небывалый спад, который вот-вот грозит перерасти в глубокий кризис с непредсказуемыми последствиями. Это уже испытывают на себе и экономики двух стран. Замедление темпов роста экономики Китая наблюдается уже второй квартал подряд. О трудностях, которые испытывает экономика США, мы тоже писали не раз. Достаточно отметить, что дефицит федерального бюджета США за 11 месяцев фискального года составил фантастическую сумму - более 1 трлн долларов Казалось бы, достаточно яркий пример, чтобы остальные страны сделали свои выводы. Увы, бравирующий санкционным инструментом Вашингтон вводит санкции уже против своих, казалось бы, ближайших союзников – Евросоюза и Турции. С Турцией ситуация ясна, причина – диаметральное расхождение в военно-политических действиях в Сирии. А вот к ЕС США ввели новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в рамках компенсации ущерба, нанесенного Брюсселем из-за субсидирования Airbus. Так, американцы, пожалуй, и вовсе могут остаться без знаменитых европейских сыров и вин. Но и Европа пытается не отставать. Еврокомиссия выразила сожаление в связи с решением США ввести новые торговые пошлины на 7,5 млрд долларов против ЕС по делу Airbus и пообещала ввести ответные пошлины, мотивируя их нарушениями США в деле Boeing. То есть действует по принципу око за око. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмcтрем заявила, что ЕК будет мониторить действие пошлин США и обеспечит защиту европейских производителей, в том числе в аграрном секторе, которые попадут под эти тарифы. При этом она подчеркнула уверенность Еврокомиссии, что введение торговых тарифов не соответствует долгосрочным интересам обеих сторон.

Но несмотря на это, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе поддержали решение Совета ЕС о санкциях в отношении Турции. Санкции связаны с незаконной буровой деятельностью Турции на месторождения «Афродита» «в исключительной экономической зоне Кипра». Под ограничения подпадут все физические и юридические лица, ответственные за незаконную добычу углеводородов в Восточном Средиземноморье. Свои действия Анкара объясняет соглашением, заключенным в 2011 году национальной нефтяной компанией Turkiye Petrolleri с правительством Северного Кипра. Но ЕС такое объяснение не устраивает - суверенитет Северного Кипра признает только сама Анкара. За ней, кстати, и очередной санкционный шаг. Вот иди и разберись. Европа имеет солидный торговый дефицит с Китаем, который в некотором смысле уравновешивается торговым профицитом с США. Положительное сальдо ЕС с США увеличилось до 100,8 млрд долларов за январь-июль 2019 года с 88,6 млрд долларов за аналогичный период 2018 года. За это время торговый дефицит ЕС с Китаем увеличился до 120,9 млрд долларов со 109,2 млрд долларов. Что же Брюссель будет делать, если Вашингтон и далее будет выравнивать свой дефицитный баланс? Растущий торговый дефицит с Китаем не сулит ничего хорошего для ЕС, особенно в долгосрочной перспективе. С каждым годом растет сумма ущерба от санкций, объявленных им в отношении России.