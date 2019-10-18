Турецкая армия заняла город Рас эль-Айн обновлено
Турецкая армия заняла приграничный город Рас эль-Айн после того, как его покинули боевики «Сирийских демократических сил» (SDF), передает гостелевидение Сирии.
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Террористические формирования SDF/YPG начали вывод своих отрядов из приграничного сирийского города Рас-эль-Айн. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.
По поступившей информации, "группы SDF приступили к эвакуации из города Рас-эль-Айн, расположенного в северо-западной части сирийской провинции Хасеке".