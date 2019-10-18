Общественный деятель обвинил Али Керимли в организации нападения на него

Председатель Совета национального единства азербайджанцев Европы (AAMBS) Габиль Рза обвинил лидера ПНФА Али Керимли в организации нападения на него в Москве.

«Али Керимли! Ведь я боролся с тобой на одном фронте. Почему твоя криминальная группировка в Москве сделала такое со мной?» - написал Габиль Рза, сопроводив пост фотографией со своим окровавленным лицом.

Габиль Рза заявил, что, после того как он пожаловался Али Керимли на нападение его людей, он просто отключил скайп. Вместе с тем он также опубликовал фотографию Али Керимли с расшибленным лбом.

«Все-таки есть божественная справедливость», - заключил он.