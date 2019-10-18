Американский адмирал призвал к путчу против Трампа

Свое мнение бывший руководитель американского спецназа выразил 17 октября в авторской колонке The New York Times, сообщает The Hill. Статья называлась «Наша Республика подверглась атаке президента». Макрейвен утверждает, что Трамп ударил по ряду секторов.

Бывший командир спецназа ВМС США (Navy Seals) адмирал Уильям Макрейвен заявил, что Дональд Трамп разрушает Америку. Если президента не снять с должности, будущее страны окажется под угрозой.

Макрейвен также прокомментировал встречу Общества Управления стратегических служб.

«Они видели наших лидеров, стоящих рядом с деспотами и диктаторами, предпочитающих их правительственное изложение собственному. Они видели, как мы бросаем союзников, слышали крики о предательстве с поля боя», - сказал отставник о ветеранах, присутствовавших на мероприятии.

Макрейвен добавил, что, находясь на строевом плацу форта Брэгг, он встретил ушедшего на пенсию четырехзвездочного генерала. Тот заявил, что не любит демократов, но Трамп разрушает страну. Макрейвен предположил, что действия президента приведут к сокращению числа призывников. Молодежь перестанет доверять администрации Трампа и будущих глав государства.

«Если наши обещания бессмысленны, как союзники поверят нам? Если мы разочаровались в принципах собственной нации, почему граждане захотят вступать в армию? Если они не присоединятся, кто нас защитит?» - написал он.

Адмирал отметил, что сдача интересов США давним врагам страны, отказ от старых союзников и предательство тех, кто сражался с американскими солдатами на поле боя, вызывает резко негативную реакцию у людей в военной форме, хотя они и должны, по конституции, оставаться вне политики.

«Пришло время для нового человека в Овальном кабинете - республиканца, демократа или независимого - чем раньше, тем лучше. От этого зависит судьба нашей республики», - заявил адмирал.

Макрейвен в США он пользуется большим авторитетом как человек, спланировавший и руководивший операцией по уничтожению Усамы бин Ладена.

Сейчас увольнение Трампа поддерживают около 53 процента американцев, возможно, после этой статьи рейтинг пойдет вниз и сторонники Трампа выступят за его импичмент.