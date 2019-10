Американский адмирал призвал к путчу против Трампа

Бывший командир спецназа ВМС США (Navy Seals) адмирал Уильям Макрейвен заявил, что Дональд Трамп разрушает Америку. Если президента не снять с должности, будущее страны окажется под угрозой.

Свое мнение бывший руководитель американского спецназа выразил 17 октября в авторской колонке The New York Times, сообщает The Hill. Статья называлась «Наша Республика подверглась атаке президента». Макрейвен утверждает, что Трамп ударил по ряду секторов.

«Нашей разведке, правоохранительным органам, Государственному департаменту и прессе», - написал отставной адмирал.