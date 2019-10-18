Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО в связи с военной операцией, которую проводит Анкара на северо-востоке Сирии.
"Турция нарушила критерии пребывания в НАТО, - заявила политик в воскресенье в эфире радиостанции RTL. - Необходимо приостановить ее участие в альянсе".
Кроме этого, по мнению Ле Пен, "следует также прекратить выплаты Турции в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС". Она напомнила, что "объем этих выплат на период с 2021 по 2027 год должен был составить €6 млрд".