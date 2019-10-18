Турнир по смешанным единоборствам (MMA) Fight Nights Global 95 в Сочи завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram журналиста Ярослава Степанова, пишет «Лента.ру».

Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым. Победу одержал Жумагулов. Россиянин решил обжаловать решение судей, что привело к конфликту между командами. Он перерос в потасовку.

На счету Багаутинова теперь 19 побед и семь поражений в MMA. Жумагулов одержал 13-ю победу при трех поражениях.