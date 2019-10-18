Эрдоган о возобновлении операции в Сирии

"Всего лишь за девять дней проведения операции мы нейтрализовали 765 террористов, освободили 111 населенных пунктов и очистили от террористов территории площадью в 1,5 тыс. кв. км. Если террористы в течение отведенных 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена. Я сообщил об этом американской делегации и странам ЕС", - заявил он в воскресенье в ходе выступления в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал NTV.

Эрдоган вновь рассказал о намерениях обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным операцию Турции в Сирии в ходе визита в Сочи 22 октября.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы террористы PKK/YPG покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.