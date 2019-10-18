МИД Азербайджана: «Евросоюз не видит происходящего у него под носом»

Абдуллаева отметила, что проведение пикета Национальным советом 8 октября с участием 50 человек на территории между административными зданиями Исполнительной власти города Баку и Азербайджанского государственного экономического университета было согласовано с Исполнительной властью города Баку.

«Большинство людей, проводящих незаконную акцию, были освобождены после официального предупреждения. В Азербайджане обеспечена свобода собрания», - сказала она.

Информация в заявлении Европейского союза о задержании десятков людей не соответствует действительности. Об это сегодня заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Несмотря на это, они фактически пытались провести уличное шествие на этой территории. Согласно первому пункту третей части Статьи 9 Закона Азербайджанской Республики «О свободе собрания», митинги, демонстрации, уличные шествия могут быть запрещены в случае их проведения в пределах 200 метров от зданий соответствующих вышестоящих органов. Обращение Национального совета о проведении митинга 19 октября от 15:00 до 17:00 было рассмотрено в Исполнительной власти города Баку. Согласно второму пункту третьей части Статьи 9 Закона «О свободе собрания», проведение собраний в охраняемых зонах метрополитена запрещено. Поэтому, Исполнительная власть города Баку предложила провести митинг в указанное время на спортивно-тренировочной базе Гарадаг спортивного клуба «Нефтчи» на улице «28 Мая» в посёлке Локбатан города Баку. Несмотря на это, была попытка провести незаконную акцию в центральной части города», - сказала глава пресс-службы МИД.

Она отметила, что незаконная акция была предотвращена полицией.

«Сотрудники полиции относились к участникам вежливо и культурно, никто не пострадал», - сказала она.

Абдуллаева отметила, что было бы хорошо, если ЕС обратил внимание на сегодняшние события в Барселоне, включая использование резиновых пуль полицейскими против мирных демонстрантов, избиения представителей средств массовой информации и чрезмерное применение насилия.

«Жестокость полиции по отношению к демонстрантам во Франции месяцами выходит за рамки всех норм человеческого поведения. Одиннадцать человек погибли и тысячи получили ранения. Есть люди, которые потеряли глаза и получили ранения. К сожалению, в таких случаях также применяются двойные стандарты. ЕС закрывает глаза на события, которые происходят у него под носом. Недопустимо говорить с Азербайджаном на таком языке и в такой форме», - заключила она.