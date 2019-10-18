Die Welt: «Путин победил в Сирии без войны»

Президент России Владимир Путин добился победы в Сирии без войны, написал обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.

По мнению журналиста, после ухода американских войск из Сирии никто не помешает Москве вести в регионе «большую игру», которую в начале 1990-х годов Россия, казалось, навсегда проиграла.

«Путин добился того, о чем только мечтали почти все умные военачальники на протяжении всей истории, — победы без войны», - написал он.

Также Штюрмер отметил, что НАТО «видела лучшие дни», и руководству организации следует осознать серьезность ситуации и действовать соответственно.