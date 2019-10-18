Во Франции напали на редакцию армянского журнала

Неизвестные напали на редакцию армянского издания во Франции Nouvelles d"Arménie. Нападавшие разбили три компьютера и фотоаппарат. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 октября, сообщает Sputnik-Armenia.

Согласно информации, компьютеры сами по себе особой ценности не представляли, но в них был загружен макет свежего номера журнала, который нужно было отправить в печать сегодня вечером, сообщают сотрудники издания.

Отметим, что армянское издание пишет о т.н. «геноциде армян», а также внимательно следит за событиями в Сирии, а редактор журнала Ара Торанян принимал участие в ряде мероприятий по осуждению операции Турции в Сирии и поддержке курдских террористов.