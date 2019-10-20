Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20 октября 2019, 22:30

На минувшей неделе «предательство курдов» американцами стало одной из центральных тем информационных лент. Является ли это чем-то неожиданным в отношениях курдов с США? У великих держав всегда была определенная привилегия по отношению к другим - они могут дать обещание, а уж сдержать его или нет является их «доброй волей». «Джентльмен хозяин своего слова, он его дал, он же его и забрал». Сделка заключена, гарантии прозвучали - а чуть позже наступает то, что младший партнер называет предательством. Так что в отношении курдов США отнюдь не оригинальны, здесь нет ничего выдающегося, так всегда было в отношении Вашингтона с теми, кого он считает пешками в своей геополитической партии. А кто будет интересоваться надеждами и чаяниями пешек, когда они уже отыграли отведенную им роль?

Собственно, не американцы в прошлом веке были первыми, кто начал предавать курдов, пионерами здесь были европейские державы. Во время Первой мировой войны, воспользовавшись слабостью центрального правительства, вождь иранских курдов Симко установил полный контроль в области западнее озера Урмия и провозгласил себя королем. Свободное курдское государство просуществовало четыре года (с 1918 по 1922 гг.), после чего его войска были разбиты, а сам он вынужден был бежать. Впрочем, еще восемь лет после этого, до своего убийства в 1930 году он вел активную борьбу против Ирана. По странному совпадению, там, где был король Cимко, обязательно присутствовал и английский разведчик Вайлдел Эллис. Следующая серьезная попытка создать на иранской территории курдское государство произошла в ходе Второй мировой войны, и здесь опять не обошлось без английского вмешательства. С санкции англичан племенной вождь Хама Рашид установил контроль над тремя районами в западном Иране, однако в 1944 году был разгромлен подразделениями иранской армии.А затем к курдам пришли американцы и отточили до совершенства это искусство «любви и предательства» курдов. Причем, началось все практически сразу после Второй мировой.

В июле 1958 года части 19-й и 20-й бригад иракской армии под началом подпольной организации «Свободные офицеры» во главе с Абделем Керимом Касемом совершили военный переворот. Охрана оказывать сопротивление не стала и даже перешла на сторону мятежников. Монарху ничего не оставалось, как выбросить белый флаг. Но когда семья Фейсала II и регент Абдель Илах вышли из дворца, один из путчистов, молодой лейтенант, открыл огонь из автомата на поражение. Почти все члены королевского семейства были убиты на месте, а сам монарх через несколько часов скончался в больнице. Крупнейшие чиновники арестованы, пытавшийся скрыться бывший премьер-министр Нури ас-Саид схвачен и растерзан толпой. Практически сразу после прихода к власти Касема ЦРУ начало борьбу с его режимом. Именно тогда с иракскими курдами у них установились тесные рабочие отношения. Оружие, деньги, обещания помощи в создании собственной автономии - всего этого американцы предоставили тогда курдам в достатке. В результате нового военного переворота в 1963 году режим Касема был свергнут - и эмиссары Вашингтона тут же забыли о своих обещаниях, безучастно взирая на то, как новый режим железом и кровью расправляется с их вчерашними союзниками.

Однако вскоре курды вновь понадобились Вашингтону, на этот раз - для борьбы с Саддамом Хусейном. Между 1971 и 1973 в Лэнгли была разработана секретная программа по использованию иракских курдов в качестве «изматывающей силы». Причем в ней особо подчеркивалось, что обещать им поддержку их стремлению к автономии можно, и даже нужно - вот только сама она «не является приоритетом для политики Соединенных Штатов в отношении Ирака». Распоряжение о выделении 16-ти миллионов долларов на реализацию этой программы подписал тогдашний президент США Ричард Никсон. И вновь история повторилась. В 1975 году Ирак и шахский Иран заключили соглашение об урегулировании территориального конфликта в районе Шатт-эль-Араба. Однако американцы не только не проинформировали об этом курдов, но и призывали их продолжить борьбу - одновременно прекратив поставки им денег и оружия. Саддам Хусейн немедленно воспользовался данным обстоятельством - примерно 35 000 курдов были уничтожены, около двухсот тысяч бежали из страны. На слушаниях по этой операции в Комитете по разведке Конгресса США Генри Киссинджер отчеканил: «Не следует путать тайные операции с миссионерской деятельностью». Но даже видавшие виды конгрессмены с ним не согласились, записав в итоговом отчете, что «даже в контексте тайных операций наше предприятие в отношении курдов было циничным». По сути, к 80-м годам прошлого столетия и сформировалась та модель американо-курдских отношений, которую мы наблюдаем сегодня - холодное безразличие, отягощенное запредельным цинизмом.

Правда, не обошлось и без лучика надежды. После успеха «Бури в пустыне» в Иракском Курдистане вспыхнуло восстание, организаторы которого рассчитывали на помощь США. Расчеты не оправдались, Вашингтон побоялся дестабилизации в шиитских и курдских районах Ирака и фактически позволил режиму Саддама Хусейна подавить восстание. Впрочем, в этот раз США быстро пересмотрели свою позицию. Над курдскими и шиитскими районами Ирака был установлен американо-английский воздушный зонтик – бесполетная зона для иракской авиации, а в отношении Ирака был введен режим экономических санкций. В итоге, в апреле-мае 1992 фронт Южного Курдистана, в который входили все основные курдские партии, организовал выборы в первый курдский парламент (национальную ассамблею). Около 90% голосов получили две главные курдские партии – ДПК И ПСК; голоса между ними разделились почти поровну. Руководители этих партий – Масуд Барзани и Джалал Талабани стали двумя неформальными лидерами страны. Было сформировано правительство и принята декларация о Федеративном союзе. Тем самым было положено начало курдской государственности и намечена структура государственного управления. Но и здесь Вашингтон не удержался от того, чтобы не подставить. В 2017 года американцы, по сути, «слили» итоги референдума о независимости Иракского Курдистана, отдав судьбу Эрбиля в руки Багдада, Тегерана и Анкары. Автономия, причем достаточно условная — вот и все, что «выслужили» курдские лидеры, положив десятки лет и десятки тысяч жизней на обслуживание американских геополитических интересов. Воистину, история учит только тому, что ничему не учит. И сегодня все повторяется. Как только у американцев возникала нужда в курдах - они обращались к ним, неизменно встречая согласие на сотрудничество. Как только эта нужда отпадала - курдов «кидали», оставляя на растерзание их местным противникам. Разумеется, каждое движение считает себя и собственную деятельность уникальным явлением. Но если говорить о движении курдов, то в своем развитии они повторяют судьбу большинства национальных движений постколониальной эпохи - борьба за права нации постепенно превращается в исполнение чужих геополитических сценариев. Поиск союзников извне оборачивается подчиненным положением пешек в чужой партии и на чужой доске. А пешек жалеть не принято.