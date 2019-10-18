НАТО не планирует принимать Грузию в альянс без Абхазии и Южной Осетии

"В рамках НАТО это не обсуждалось", - сказала она, отвечая на вопрос, рассматривается ли в альянсе такая возможность.

Возможность вступления Грузии в НАТО без Абхазии и Южной Осетии в альянсе не обсуждалась. Об этом заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер в интервью изданию "Коммерсантъ", которое было дано перед ее уходом с поста.

Готтемюллер отметила, что планы принять Грузию и Украину в НАТО в соответствии с решениями саммита альянса в Бухаресте в 2008 году сохраняются, но каких-либо сроков их реализации организация не устанавливала. "Мы продолжаем сотрудничество с обеими странами. Что же касается дедлайнов, то мы их никогда не объявляем, особенно когда речь идет о приеме новых членов, поскольку этот процесс всегда связан с процедурой согласования и выхода на консенсус всех членов альянса", - добавила она.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в сентябре в интервью грузинской телекомпании Imedi выступил с инициативой принять Грузию в Североатлантический альянс так, чтобы пятая статья устава организации о коллективной безопасности не распространялась на Абхазию и Южную Осетию. По словам Расмуссена, альянс уже применял такую оговорку на практике в отношении Германии, когда она была поделена на ФРГ и ГДР.

Пятая статья устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса "будет рассматриваться как нападение на них в целом".