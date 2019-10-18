Латвийцы нашли новые планеты наша корреспонденция
Латвийские астрономы — небольшой, но очень профессиональный отряд исследователей Вселенной. Есть в Латвии и обсерватории — в небольших городах Балдоне и Вентспилсе. Работает Институт астрономии Латвийского университета, где тоже есть обсерватория и телескоп.
Одиннадцать лет назад в Балдоне открыли первую малую планету, точнее, астероид, диаметром в 1,5 километра. Ему дали имя города, в котором была создана первая в Латвии обсерватория.
Открытие сделал латвийский астроном, а орбиту малой планеты рассчитал его литовский коллега. Астероид относится к главному поясу астероидов, который находится между Марсом и Юпитером.
Малая планета с именем Baldone – первая, открытая в Латвии. Она — 15-я по счету в нашей Солнечной системе, названием связанная с этой балтийской страной. Другие «латвийские» малые планеты были открыты астрономами из других стран.
Международный астрономический союз празднует в этом году свое столетие, и в связи с юбилеем дает возможность каждой стране-участнику дать название одной экзопланете и звезде ее жителям. Группа астрономов под руководством Роналду да Силва открыла планету и звезду в созвездии Большой Медведицы еще в 2006 году. Открыватель пожелал, чтобы название этим космическим объектам дали жители Латвии.
В Латвии конкурс на лучшее название был объявлен в начале лета. Жители Латвии активно включились в опрос, который проходил в течение сентября.
Сегодня подведены результаты: больше всего голосов отдано двум именам.
Планете дано имя легендарного утеса Стабурагс (этот древний символ латышских легенд на крутом берегу реки Даугавы ушел под воду при создании крупного водохранилища — прим.авт.),а звезде — популярное женское имя Лиесма (в переводе — пламя — прим.авт.). Результаты голосования должны быть представлены в Международный астрономический союз на утверждение. Только после этого, в конце года планета и звезда получат новые имена официально.
Звезду можно наблюдать в Латвии круглый год с помощью бинокля или телескопа при условии ясного неба, что здесь бывает не так уж часто. То есть тут уж, как повезет.
Ученые определили, что звезда из категории так называемых субгигантов — оранжевого цвета. Вращающуюся вокруг нее планету называют «горячим Юпитером» - она массой в два раза больше «нашего» Юпитера, из Солнечной системы, и гораздо ближе к своей звезде.
Интерес к истории Латвии и увековечению ее знаковых имен проявлен не впервые.
В 2007 году бельгийский астроном Эрик Элст открыл малую планету и назвал ее именем знаменитого современного композитора Петериса Васкса — Vasks. Исследователь космоса из Бельгии многие годы занимается малыми планетами.
Еще в 1990-е он работал в Чили и обнаружил три такие планеты, на протяжении многих лет у которых были только номера. В 2008 году Э.Элст дал им имена — Mitau, Kurland и Duna. Первое — старинное название нынешнего города Елгава, бывшего некогда столицей герцогства Курляндского. Второе — немецкое название Курляндии. А третье — средневековое наименование крупнейшей реки, протекающей по территории Латвии — Даугавы.
В Латвийском университете популяризуют интерес общества к астрономии. Был этому свидетелем не раз, когда в разные годы над Латвией пролетали кометы. Тогда очередь желающих посмотреть на небесное тело в телескоп выстраивалась еще на улице. Терпеливые получали незабываемые впечатления.
Как говорили в древности, pedes ad terram, ad sidera visem – ноги на земле, в звездах взор.