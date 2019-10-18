Латвийские астрономы — небольшой, но очень профессиональный отряд исследователей Вселенной. Есть в Латвии и обсерватории — в небольших городах Балдоне и Вентспилсе. Работает Институт астрономии Латвийского университета, где тоже есть обсерватория и телескоп.

Одиннадцать лет назад в Балдоне открыли первую малую планету, точнее, астероид, диаметром в 1,5 километра. Ему дали имя города, в котором была создана первая в Латвии обсерватория.

Открытие сделал латвийский астроном, а орбиту малой планеты рассчитал его литовский коллега. Астероид относится к главному поясу астероидов, который находится между Марсом и Юпитером.

Малая планета с именем Baldone – первая, открытая в Латвии. Она — 15-я по счету в нашей Солнечной системе, названием связанная с этой балтийской страной. Другие «латвийские» малые планеты были открыты астрономами из других стран.

Международный астрономический союз празднует в этом году свое столетие, и в связи с юбилеем дает возможность каждой стране-участнику дать название одной экзопланете и звезде ее жителям. Группа астрономов под руководством Роналду да Силва открыла планету и звезду в созвездии Большой Медведицы еще в 2006 году. Открыватель пожелал, чтобы название этим космическим объектам дали жители Латвии.