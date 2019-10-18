Вряд ли стоит сомневаться, что в нашей стране этот показатель, скажем, несколько иначе. И если в промышленности, энергетике и других крупных отраслях экономики потери от монополий знают и исчисляют специалисты, то монополии в сельском хозяйстве и торговле рядовые обыватели очень даже ощущают на своей шкуре, то бишь кошельке.

Несмотря на самый благополучный в мире жизненный уровень, американцы считают каждый цент и в своем кармане, и в бюджете государства. Так вот они подсчитали, что общество ежегодно теряет от монополизации той или иной сферы до 20% ВВП.

Тотальный контроль монополистов над тем или иным производимом или продаваемым продукте питания сказывается на его цене, причем только в сторону повышения.

Для наглядного примера вернемся к цитрусовым, в частности, апельсинам, о упорно растущей цене которых haqqin.az писал в прошлом году. Так вот, нынешней осени они стали еще дороже. Если в прошлом году эти вкусные и очень полезные плоды на наших рынках стоили примерно 4 маната, рывком поднявшись с 2-х, то нынешней осенью хорошо, если где-то найдутся за 5 манатов. Ну средняя цена апельсина теперь стала в районе 7 манатов, а на сицилийские красные вообще дошла до 10.

Так что зря граждане год назад надеялись, что цены на цитрусовые подскочили временно и вот-вот эти замечательные фрукты подешевеют. Сейчас они стали и вовсе непомерными. Остается только вздыхать и завидовать соседней Грузии, где цитрусы, как в Европе, стоят не выше 1,5 евро, то есть около 3 манатов.

Но ведь президент Азербайджана в прошлом году утвердил Госпрограмму по развитию цитрусового фруктоводства на 2018-2025 годы и поручил Министерству финансов и Министерству экономики ежегодно выделять на ее реализацию средства. А Министерству сельского хозяйства было поручено координировать предусмотренные в госпрограмме мероприятия и раз в год информировать главу государства о ходе исполнения программы.

Понятно, что за год кардинально поменять ситуацию, вырастив урожай цитрусовых, достаточный для удовлетворения спроса населения, невозможно, но какие-то сдвиги должны же быть. А их нет…

Понятно и то, что пока нет своих, выращенных на азербайджанской земле цитрусов (а ведь когда-то были!), мы местный потребитель покупает импортные, из ближнего и дальнего зарубежья. Так что, нашим импортерам перестали за рубежом продавать эту продукцию? В Таможенном комитете уверяют, что никаких препятствий для ввоза в страну апельсинов не существует. Так в чем причина таких непосильных для рядового обывателя цен?

Как не хотелось бы в это верить, но народный прогноз, что цены на товары и продукты первой необходимости возрастут из-за повышения зарплат и пенсий, наглядно подтверждается. Монополисты, не пропускающие на рынок подконтрольные им продукты от других закупщиков, отреагировав на повышение благосостояния населения, сразу же повысили цены.

Иначе чем саботаж социальных программ президента это не назовешь, на то они и монополисты. А вот почему ответственные за это люди в правительстве не выполняют свои непосредственные обязанности? Может им напомнить о таких основополагающих государственных документах, как законы «Об антимонопольной деятельности», «О недобросовестной конкуренции», Указ президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении деятельности Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей»?

Между тем экономист Вугар Байрамлы компетентно утверждает, что высокие цены на цитрусовые (хотя и со многими другими товарами и продуктами ситуация не лучше) связаны с деятельностью монопольных компаний.